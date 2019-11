Een indrukwekkend en tegelijkertijd enorm verdrietig beeld vliegt momenteel het internet over. Op de bewuste foto zien we een zieke jongen op een brancard over de bergen uitkijken.

Het is de allerlaatste wens van de terminale 19-jarige jongen uit Assen.

Liefde voor de bergen

Dankzij Stichting Ambulance Wens kon de zieke tiener nog 1 keer naar zijn geliefde bergen in Zwitserland. Een van de vrijwilligers van de stichting behandelt de jongen meerdere keren per week en hoorde over de wens van de jongen. “De bergen waren zijn lust en zijn leven”, vertelt Kees, oprichter van de stichting, aan Dagblad van het Noorden.

Verdriet en schoonheid

Samen met 2 begeleiders reisde de jongen per ambulance naar de Zwitserse Alpen om nog 1 keer van zijn geliefde bergen te kunnen genieten. Ook mocht de jongen met een helikopter over de bergen heen vliegen. De foto van de jongen op zijn brancard – uitkijkend over de bergen – laat op veel mensen een diepe indruk achter. “Wat een verdriet en schoonheid in 1 beeld”, reageert iemand.

Wens 7 is voor de jongen(2000) uit Assen hij heeft zijn tweede dag in Zwitserland. pic.twitter.com/BiA21k5WbW — St.Ambulance Wens (@StAmbulancewens) November 21, 2019

Bron: Stichting Ambulancewens & Dagblad van het Noorden. Beeld: iStock