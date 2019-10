Foto van hond die verloren en alleen in bus zit gaat de wereld over

Een beetje droevig kijkt deze hond wel. Hij zit dan ook helemaal alleen in de bus.

Een passagier in de bus naar het Britse Bradford maakte de foto en deelde deze op Facebook.

Het bericht wordt inmiddels duizenden keren gedeeld en het blijkt dat de hond geen baasje heeft. De hond nam dus op eigen initiatief de bus. Gemma Burton schrijft op social media dat ze zich een beetje zorgen maakte om het dier. “Ze snuffelde rond op zoek naar iemand.”

De hond is naar een kennel gebracht en daar Olive genoemd. Niemand heeft de hond tot nu toe opgehaald, dus het lijkt erop dat Olive geen baasje heeft of dat zijn baasje hem niet meer wil. Volgens de BBC krijgt Olive binnenkort een nieuw, warm thuis, want er zijn genoeg mensen die de reizende hond in huis willen nemen.

Bron: LINDA. Beeld: Facebook