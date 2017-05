Foto van vrouw met wel héél vreemde schoenen gaat het internet over

We spotten wel vaker een beetje gekke schoenentrends, maar de schoenen waar een vrouw in Japan mee werd gespot, verslaan ze allemaal.

Ook zelf schoenen maken? Angelique laat in de video zien hoe je dat doet.

De Japanse Kyoto Ohata merkte dat wanneer ze over straat liep, duiven vaak van haar schrokken. Dat vond ze zo zielig dat ze speciaal voor de vogels wel heel bijzondere schoenen aantrok. De vrouw ontwerpt al jaren haar eigen schoenen, maar zo gek als deze had zij ze ook nog niet gemaakt. Ze weet in ieder geval zeker dat niemand hetzelfde paar heeft.

Cute #DIY pigeon #shoes & instructions b/c a woman didn’t want pigeons to be scared of her. Use synthetic felt. https://t.co/aWEAAQ4XOA pic.twitter.com/9OtnvyeAVr — vanessa rae (@vrageous) 27 mei 2017

Japanese woman has made her shoes look like pigeons because she doesn’t want to frighten pigeons in the city . Wonderful. pic.twitter.com/BmB59AeYs6 — suzanne moore (@suzanne_moore) 27 mei 2017

Bron: Grazia.nl. Beeld: Twitter.