Dít is de mooiste foto van een zwerm vogels óóit gemaakt

De 53-jarige fotograaf Daniel Biber uit Duitsland had de dag van zijn leven, samen met zijn camera.

Hij legde namelijk een prachtige zwerm vogels precies op het juiste moment vast op beeld.

Geduld hebben

De spreeuwen vormden namelijk samen één grote vogel in de lucht. Ze vluchtten op dat moment allemaal voor een roofvogel. Het plaatje werd aan de Spaanse kust gemaakt en is niet bewerkt. Daarom is het beeld des te mooier. Vier dagen lang volgde Daniel de spreeuwen overal waar ze vlogen – met resultaat dus. De fotoserie van de fotograaf is genomineerd voor de Exposure Awards.

Daniel Biber probeerde vier dagen lang het geruis van spreeuwen vast te leggen. Het resulteerde in deze prachtfoto https://t.co/QCqGFO3p1V — AD.nl (@ADnl) 7 januari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock