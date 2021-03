Partij Kiezen met Libelle: het fotoalbum van Mark Rutte (VVD)

Op 17 maart mogen we weer stemmen. Om in de sfeer te komen, geven we de komende tijd een beeld van de mens áchter de politicus. Deze keer: Mark Rutte (54, VVD).

We kennen Mark Rutte allemaal als minister-president, maar wie is hij als mens? Hoe was zijn jeugd, wie zijn zijn dierbaren? Libelle zocht het voor je uit.

Opleiding: Geschiedenis

Eerste baan: Trainee bij Unilever

Serie: The Crown

Sport: Hardlopen

Muziek: Look for the good van Jason Mraz

Mark is de jongste zoon van het gezin Rutte. Op deze foto zie je kleine Mark aan de Maaskade in Rotterdam, waar zijn vader geboren werd. “Hiervandaan vertrok hij twintig jaar later naar Marseille, om daarvandaan naar Indië te vertrekken. Hij kwam pas terug toen Soekarno alle Nederlanders eruit gooide. Mijn vader is twee keer getrouwd, mijn broers en zussen zijn een stuk ouder en ik ben de enige die in Nederland is geboren.”

Omdat Mark veruit de jongste is, zijn de kinderen van zijn broers en zussen niet veel jonger dan hij. Op deze foto zie je Mark met zijn nichtjes Barbara en Judith, de kinderen van zijn oudste volle broer.

Mark is single en kan uitstekend voor zichzelf zorgen. Hij heeft geen hulp in huis én geen afwasmachine. “Dit was in het huisje van ouders van vrienden, het zou kunnen dat ik voor de vorm een theedoek vast had!”

Toen Mark 21 was, was hij voorzitter van de JOVD (Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie). Destijds had iedere JOVD-voorzitter wel een foto van zichzelf bij het Torentje, volgens de minister-president. “Toen had ik nooit gedacht dat de VVD ooit de grootste zou worden.”

Met zijn jeugdvrienden gaat Mark nog (bijna) ieder jaar naar hetzelfde skidorp op vakantie. Dit zijn onder andere Jort Kelder en Bas Bakker. Je ziet ze hier gezellig aan tafel zitten onder het genot van een drankje.

Mark is geen onbekende voor onze redactie. Hier zie je hem op het podium bij de Libelle Zomerweek. “De sfeer is altijd opperbest en ik heb veel leuke gesprekken met iedereen. Na de lockdown ben ik er graag weer bij!” Wij ook, trouwens.

Niet iedere leider valt in de smaak bij het grote publiek. staat even goed in de publiciteit. Tot vreugde van velen werd Donald Trump in januari opgevolgd door Joe Biden. Toch deelt Mark een foto met de voormalige president van de Verenigde Staten. “Wie de Amerikaanse president ook is, een goede band is heel belangrijk.”

Een kiekje uit de tijd dat we nog gewoon dicht bij elkaar mochten staan en we corona enkel kenden als biermerk: een partijcongres eind 2019. “Er werden altijd intensieve gesprekken gevoerd. Nu zit iedereen op een scherm. Jammer, want écht contact met mensen is toch het leukst: nu moet je door het scherm heen mensen proberen te pakken.”

Het is op 16 maart een jaar geleden dat Mark de eerste coronatoespraak hield. “Natuurlijk was ik nerveus, ik ben zelf mijn eigen criticus. Sommige mensen waren echt bang voor hun gezondheid, je moet goed nadenken over hoe je je zinnen formuleert.”

Wat de politicus heel belangrijk vindt als hij campagne gaat voeren, is dat hij zichzelf blijft. Nu de pandemie er voor zorgt dat alles online gehouden wordt, mist hij het campagnevoeren op locatie. “Mensen maken een selfie of een praatje, delen hun zorgen of vinden je een zakkenvuller, maar er ontstaat altijd wel een leuk gesprek.”

Wie bij de VVD alleen aan Mark denkt, vergeet dat Klaas Dijkhoff ook een belangrijk persoon is voor de partij. Samen met Klaas heeft Mark de VVD vernieuwd. Er zijn een hoop verschillen tussen de mannen, maar volgens Mark vullen ze elkaar daardoor juist goed aan.

Als afsluiter een foto van hoe we Mark Rutte inmiddels allemaal kennen: in actie tijdens een persconferentie. Een hamsterende doventolk Irma, verschillende routekaarten en de corona-app: we maken als land (én wereldwijd) een hoop mee. “Het zijn zware momenten, omdat we vaak met maatregelen komen die de vrijheid van mensen beperken. Maar het is noodzakelijk. Ik weet helaas nog niet precies wanneer we weer echt kunnen gaan versoepelen.”

Weet je nog niet wat je wilt stemmen op 17 maart?

Doe de Libelle Kieswijzer.





Tekst: Ebru Umar. Beeld: BrunoPress, privé