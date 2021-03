Partij Kiezen met Libelle: het fotoalbum van Sigrid Kaag (D66)

Op 17 maart mogen we weer stemmen. Om in de sfeer te komen, geven we je de komende tijd een beeld van de mens áchter de politicus. Deze keer: Sigrid Kaag (59, D66).

We kennen Sigrid Agnes Maria Kaag allemaal als lijsttrekker van D66, maar wie is ze als mens? Hoe was haar jeugd, wie zijn haar dierbaren? Libelle zocht het voor je uit.

Advertentie

5 feitjes over Sigrid Kaag:

Opleiding: Arabische taal en filologie + vervolgopleidingen

Film: It’s a wonderful life

Boek: The map of love van Ahdaf Soueif

Gerecht: “Ik kook nooit!”

Vakantieland: Griekenland

Fotoalbum

Sigrid was op 6-jarige leeftijd erg gesteld op haar rode overgooiertje. “Het zat lekker, ook bij het buitenspelen. Ik herinner me van die tijd vooral het eindeloze rolschaatsen.”

Naast politicus is Sigrid ook moeder. Ze heeft vier kinderen: Janna (25), Makram (22), Innas (19) en Adam (18). Hier zie je haar met haar kinderen op gezinsreis door Israël en Palestina.

Het gezin heeft twee honden waar Sigrid dol op is: Marjo en Goldie. “Goldie is geadopteerd uit een kennel in Libanon. Mijn zoon en dochter werkten er als vrijwilliger en wilden haar adopteren.”

Op deze foto zie je Sigrid met haar man Anis in Italië. Ze waren daar voor een bruiloft van een dochter van vrienden. Het echtpaar ging een paar dagen eerder naar Italië, om optimaal te genieten van de prachtige omgeving.

Sigrid is een behoorlijk sportieve vrouw. In 2015 liep ze zelfs een marathon in Libanon. Wel met beveiligers, want als speciale gezant van de VN werd ze regelmatig bedreigd. Ze was op haar hoede, maar liet zich niet wegjagen.

Ook voor geestelijke gezondheidszorg zet Sigrid zich graag in. “Deze foto met Máxima is genomen op de ‘vriendschapsbank’ bij de Mind the Mind-conferentie. In risicogebieden is geen geestelijke gezondheidszorg zoals wij die kennen. De bank is een veilige plek waar iemand zit en naar je luistert.”

Maar dat was niet de eerste editie van de conferentie waar Sigrid bij aanwezig was. Hier zie je haar bij de eerste internationale editie. “Het is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties. Het meisje naast me is blind en was spreker op de conferentie. De solidariteit en oprechte interesse ontroerde me en maakte me trots.”

Ook deze foto markeert een historisch moment voor de politicus. “Als ondersecretaris van de VN was ik verantwoordelijk voor de vernietiging van het Syrisch wapenarsenaal en hier kijk ik samen met mijn persoonlijke beveiliger toe hoe het mosterdgas wordt verscheept.”

Net als de andere partijen heeft D66 aanhangers van alle leeftijden. Een voorbeeld van iemand die Sigrid graag wilde ontmoeten, is deze 90-jarige mevrouw. “Ze had de moeite genomen om naar een campagne-avond te komen. Ze was haar hele leven onderwijzeres geweest. Haar levenslust, wijsheid en belangstelling voor politiek waren heel leerzaam.”

Sigrids oudste dochter Janna gaat soms mee op werkbezoek. Dat vindt Sigrid leuk en leerzaam, omdat haar dochter haar graag voorziet van gezonde kritiek. Hier zie je ze samen.

“President Netherlands”, het bordje op deze foto zegt het al. “Trots zit ik hier de Veiligheidsraad voor als vertegenwoordiger van Nederland op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Ik wil graag iets goeds doen, het verschil maken.”

Ook in coronatijd gaat werkbezoek gewoon door. De manier waarop is echter altijd even passen en meten. “Deze mevrouw was ziek, we moesten afstand houden en konden haar boot niet op. Eenzaamheid is pittig.”

Weet je nog niet wat jij wilt stemmen?

Doe de Libelle Kieswijzer.





Tekst: Ebru Umar. Beeld: ANP, privé.