Dat hij het prima vindt om maanden thuis te zitten, zou vroeger ondenkbaar zijn voor acteur Hajo Bruins (61). “Vroeger moest ik zo nodig groots en meeslepend leven, maar nu vind ik het prima om gewoon echtgenoot en huisvader te zijn.”

In deze tijden van corona zal ik acteur Hajo Bruins (61) interviewen tijdens een wandeling door het Amsterdamse Vondelpark. Dat is het plan. Maar als we elkaar treffen bij de ingang zegt hij meteen: “Dat is toch hartstikke ingewikkeld als je het gesprek wilt opnemen? Kom, we gaan naar mijn huis, ik woon hier vlakbij. Dam ontmoet je metee