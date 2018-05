Fotograaf weet bijzonder moment tussen moeder en pasgeboren baby prachtig vast te leggen

Steeds meer ouders kiezen ervoor om de geboorte van hun baby vast te laten leggen door een geboortefotograaf. Dat levert vaak hele bijzondere plaatjes op.

De Amerikaanse fotograaf Selena Rollason is een bekende geboortefotograaf uit Australië. De fotograaf deelt regelmatig prachtige foto’s van vrouwen met hun pasgeboren kindje, maar de foto die ze begin dit jaar maakte, gaat om een bijzondere reden het internet over.

Aanraken

Begin dit jaar maakte Selena een prachtige foto van een bijzonder moment. Een moeder die beviel met een keizersnede kreeg haar kindje voor het eerst te zien. Op datzelfde moment reikte de baby’tje met haar handje naar haar moeders gezicht om haar aan te raken. Daarover zegt ze: “Ik heb nog nooit zoiets gezien. De meeste baby’s hebben geen idee wie of waar ze zijn vlak nadat ze geboren zijn. Ze worden al gauw in een dekentje gewikkeld en kunnen hun armen en benen dan ook niet bewegen. Maar in dit geval werd baby Olivia op de borst van haar moeder gelegd om zo dicht bij haar moeder kunnen te zijn na de geboorte. Het leek alsof ze precies wist waar ze was en ze haar moeder even aan wilde raken. Meerdere keren probeerde ze haar gezicht aan te raken.” Dat leverde deze mooie foto op:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock.