Wauw: fotograaf van bijzondere verlovingsfoto vindt het gelukkige koppel

Het is je vast niet ontgaan. Tien dagen geleden plaatste fotograaf Matthew Dippel een indrukwekkende foto van een huwelijksaanzoek op social media. Hij maakte de foto in het Amerikaanse Yosemite National Park en wilde het ‘happy couple’ opsporen. Guess what: het is hem gelukt!

Om je geheugen even op te frissen: dit is de foto die Dippel maakte. Hij was in het natuurgebied om plaatjes te schieten toen hij de twee op de rots zag staan. “Nadat ik het stel gefotografeerd had, haastte ik mij naar het uitkijkpunt om hen de foto te laten zien, maar ze bleken al vertrokken. Ik heb aan zeker 20 of 25 voorbijgangers gevraagd of zij het duo op de afbeelding waren, maar zonder resultaat”, vertelde hij aan CNN.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY — Matthew Dippel (@DippelMatt) 17 oktober 2018

Tweede aanzoek

Dippel kreeg de afgelopen dagen veel reacties, maar de gouden tip bleef uit. Tot afgelopen weekend. “UPDATE: IK HEB ZE GEVONDEN”, plaatste hij op Facebook. Charlie Bear en zijn partner Melissa bleken het avontuurlijke koppel te zijn. Bear kwam ‘zijn’ foto tegen op het profiel van een lokaal nieuwsstation. Aan ABC News vertelt de avonturier dat hij zijn Melissa “om persoonlijke redenen” wilde verrassen met een tweede aanzoek. De twee houden van reizen en wandelen, vandaar dat hij voor het bijzondere uitzichtpunt gekozen had.

Awesome

Fotograaf Dippel schrijft: “Van harte gefeliciteerd jullie! Ik wou dat ik jullie persoonlijk kon ontmoeten. Thanks for being so awesome!” Dit is toch genieten? Lang leve social media!

Bron: ABC News. Beeld: Twitter & ABC News