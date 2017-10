Indrukwekkende foto's van bevalling van moeder met borstkanker gaan het internet over

Op de dag dat Maria de diagnose borstkanker kreeg, kwam ze er ook achter dat ze zwanger was. Terwijl ze zwanger was kreeg ze verschillende behandelingen en uiteindelijk was ze sterk genoeg om haar kindje op de wereld te zetten.

Toen de Amerikaanse Maria haar eerste zoontje borstvoeding gaf, ontdekte ze een bobbel op haar borst. Dokters zochten er niets ernstigs achter, maar de vrouw voelde dat er iets mis was. Dat was precies de dag waarop ze erachter kwam dat ze zwanger was. Het stel was dolgelukkig met dat nieuws, maar toch vertrouwde de vrouw haar lichaam niet helemaal. Een week later kreeg ze de diagnose borstkanker.

Chemotherapie

Het leven van het gezin stond op zo’n kop. “Het was zo verwarrend, aan de ene kant was ik blij omdat ik zwanger was, maar aan de andere kant was ik doodsbang voor de kanker. Ik wilde geen behandelingen waarmee ik de baby zou beschadigen, maar ik wilde ook niet doodgaan.” De vrouw wachtte uiteindelijk tot het tweede deel van haar zwangerschap met chemotherapie zodat het kindje veilig was. “Het was een emotionele rollercoaster”, vertelt ze. “Daarom wilde ik ook de bevalling laten fotograferen”.

Geboortefotograaf

Omdat de bevalling voor de Amerikaanse moeder nog specialer zou worden dan voor andere moeders, liet ze het vastleggen door een geboortefotograaf. Die foto’s werden gedeeld op Facebook en gingen al snel het internet over. “Ik moest meteen huilen toen ik hem zag”, vertelt de moeder aan de Amerikaanse site goodhousekeeping.com. “Op dat moment vergat ik alle ellende, de kanker, de chemo en alles wat ik zag was een gezonde kleine jongen en mijn geliefde, die mijn hand vasthield met zoveel liefde.”

Foto’s

Op de foto’s zijn de littekens van de borstoperaties duidelijk zichtbaar, wat een van de redenen is waarom de foto’s zoveel indruk maken. De moeder zegt daarover: “De foto’s zijn geworden zoals ik gehoopt had. Dit is zo waardevol.” Na de geboorte van haar zoontje, heeft ze de behandelingen weer opgepakt. Op dit moment wacht de familie op uitslagen en weten ze of de kanker helemaal weg is.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Facebook.