Deze foto's bewijzen dat prins Harry een echte hondenliefhebber is

Dat de Britse royals van honden houden, wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Koningin Elizabeth staat bekend om haar liefde voor corgi’s en heeft ook nog steeds twee honden: Vulcan en Candy. Maar ook prins Harry heeft een grote liefde voor de beestjes.

Wanneer je in de fotoarchieven van prins Harry duikt komt die liefde voor honden meteen naar voren. Er zijn honderden beelden te vinden van Harry die honden aait en met ze speelt. En dat is net zo zoet als het klinkt.

Meghan

Harry heeft in Meghan een goede echtgenote gevonden, want ook zij is een hondenliefhebber. In Toronto had ze er twee: beagle Guy en hond Bogart. Guy verhuisde mee naar Engeland, maar Bogart moest helaas door zijn hoge leeftijd bij vrienden van Meghan in Toronto blijven. De twee adopteerde onlangs een nieuw vriendinnetje voor Guy: een zwarte labradorpuppy waarvan de naam nog niet bekend is gemaakt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.com. Beeld: Getty.