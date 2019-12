Moeder vertelt: waarom ik mijn kinderen niet laat zien op social media

Het is een discussie die zo nu en dan weer opdoemt: hoe ga je om met foto’s van je kinderen en social media? Het beleid van Julia Morris, moeder van 2 dochters van 13 en 11 jaar, is duidelijk. Zij plaatst geen enkele foto van haar kinderen online.

Julia, die in Australië tevens een bekende cabaretier en schrijver is, ziet er streng op toe dat ze geen foto’s van haar meiden online plaatst. “Ik heb het gevoel dat het niet aan mij is om de privacy van mijn kinderen weg te geven”, verduidelijkt ze tegenover de website Mama Mia. “Het is compleet aan de ouders zelf hoe ze ermee omgaan en dat respecteer ik. Ik wil alleen niet dat mensen mijn kinderen benaderen als ik er niet bij ben omdat ze worden herkend.”

Moeilijk om niks te delen

“Als ze iets heel grappigs, liefs of geks doen, is het soms moeilijk om niks te delen”, geeft Julia toe. “Het kost me soms echt moeite. Het is een moeilijk onderwerp om over te praten terwijl je tegelijkertijd andere meningen respecteert. Ik kan alleen niet onder de gedachte uit dat foto’s van mijn kinderen posten een onderdeel is van mijn ego. Kijk eens naar de mensen die ik gemaakt heb. Kijk naar wat voor grappigs ze hebben gedaan. Ik denk dat dat de reden voor mij zou zijn om iets te delen, en dat wil ik niet.”