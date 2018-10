Schattige foto's laten zien dat Meghan nu al smelt van Harry als vader

Deze week kwam het grote nieuws eindelijk naar buiten: prins Harry en Meghan Markle verwachten hun eerste kindje. Op dit moment zijn de twee op staatsbezoek in Australië en is al duidelijk te zien dat de twee erg uitkijken naar de komst van de kleine royal.

De hertog en hertogin van Sussex zijn inmiddels in het Australische Dubbo en al bij aankomst op het vliegveld werden ze ontvangen door een groep enthousiaste inwoners. Onder deze mensen waren ook een aantal kinderen. De kleine Luke Vincent (5) durfde prins Harry een dikke knuffel te geven en even aan zijn baard te voelen. Meghan zag het allemaal gebeuren en aan haar blik is te zien dat ze op dat moment maar aan één ding dacht: hun eigen kindje.

Bron: AD.nl. Beeld: Getty.