Dít zijn de allermooiste foto's en verhalen die jullie deelden voor Vaderdag

Vandaag is het Vaderdag, dé dag om jouw lieve vader in het zonnetje te zetten. Misschien doe je dat door hem een cadeautje te brengen of doe je dat door vandaag extra veel aan hem te denken omdat hij er niet meer is.

Wij vroegen jullie naar jullie mooiste foto’s en verhalen voor Vaderdag en kregen veel mooie berichten binnen. Van Laura Jonkers bijvoorbeeld. Zij schrijft over haar vader: “Op deze dag maakte mijn vader zijn laatste treinrit na 47 jaar als treinmachinist voor de NS te hebben gewerkt. Hij is op z’n 64e met pensioen gegaan en ik vond het geweldig en heel bijzonder dat ik daar bij mocht zijn.”

Corine en haar vader Piet: “De allerliefste, mijn vader Piet Vriens, die er al 25 jaar!!! niet meer is, maar er gaat geen dag voorbij dat hij niet even in mijn gedachten is….”

Mimi vertelt over de allerbeste opa, haar vader: “De beste opa ever, vlak voordat hij een bypass moest ondergaan, omringd door mijn moeder en mijn kinderen.”

Monique zet de vader van haar kind in het zonnetje: “Mijn kleine jongen en zijn papa die net terugkomt van een aantal dagen weg voor werk. 💙 💙”

Lindsay deelt een gekke foto van haar vader: “Mijn pa Hans Velders spoort gewoon niet haha en ja dat heb ik ook gekregen van mijn pa 🙂 Het is een lieve, gekke, gestoorde, maar fantastische pa! Love you, ouwe gek ! 💕”

Bianca vertelt over een bijzondere dag: “Samen met mijn papa en mijn aanstaande.. net voordat we t kapelletje in gingen waar hij mij weg zou geven…de mooiste dag van mn leven!”





Wendy deelt een mooi kiekje van opa en zijn kleindochter: “Mijn vader met mijn dochter…mijn alles 😍supertrots!”

“Foto spreekt voor zich”, schrijft Henriette.

