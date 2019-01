Stel moet € 800,- betalen na fout bij de geboorteaangifte van hun kind 

De juiste naam of namen van je kind doorgeven bij de geboorteaangifte van je kind, hoe kán dat misgaan? Helaas is het een kersverse vader en moeder uit Twente overkomen.

En die fout kost ze nu € 800,-.

iPad

Het stel kon in het ziekenhuis in Almelo waar hun baby ter wereld kwam via de iPad de geboorteaangifte regelen. Scheelt weer een ritje naar het stadhuis. Het ging mis bij het invullen van de voornaam. De ouders noteerden daar alleen de roepnaam van hun spruit, maar eigenlijk moesten daar álle voornamen die ze aan hun kind wilden geven opgeschreven worden. En dus stuurden ze de geboorteaangifte de deur uit zonder de twee namen die ze hun baby óók mee wilden geven. Oeps…

Beter instrueren

De advocaat van de ouders denkt dat de ‘schuld’ deels bij het ziekenhuis ligt. Er was namelijk blijkbaar onduidelijkheid over het invullen van de geboorteaangifte. “Moeten mensen die op die afdeling van het ziekenhuis werken niet beter worden geïnstrueerd?”, vraagt ze zich kritisch af tegenover het Eindhovens Dagblad.

Geregeld

De rechter heeft gelukkig besloten dat de ouders de geboorteaangifte en dus de voornaam mogen aanpassen, voor een bedrag van € 800,-. Een prijskaartje dat zij het meer dan waard vonden: hun kindje gaat nu officieel door het leven met de drie namen die zijn of haar ouders voor hem of haar bedacht hadden.

Bron: Eindhovens Dagblad. Beeld: iStock