Oeps, zie jij de fout op deze Winnie de Poeh-trui van een grote budgetketen?

Budgetketen Primark brengt vaak collecties uit met leuke thema’s. Dit keer een heuse Winnie de Poeh collectie, in het Engels geschreven als Winnie the Pooh.

Alleen merkte een Britse klant die tot voor kort blij was met zijn trui, een blunder op van de winkel. Hij tweette een foto van zijn gele Winnie de Poeh-trui en besloot een zoekspelletje van te maken. ‘Zoek de fout’, schrijft hij. En, zie jij het?

De fout

Lang hoef je waarschijnlijk niet te zoeken: in de kraag van het kledingstuk staat ‘Winne the Pooh’ gestikt, in plaats van ‘Winnie the Pooh’. Daar mist dus een i. En dat is niet de eerste keer dat Primark die letter in hun kledinglijn mist:

@Primark I got this top from you and have now noticed the typo in it.

How ridiculous that noone (including me) noticed it and it was allowed to be displayed and sold.

I no longer have my receipt, what can I do?

Thank you pic.twitter.com/rCEi3RM01q

— Dan Molloy #GetWellSoonMina (@DanM1703) August 12, 2019