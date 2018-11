Dít fragment van boer Marnix zagen kijkers van 'Boer zoekt Vrouw' niet aankomen

Het was een bewogen aflevering van Boer zoekt Vrouw. Een vrouw van boer Wim vertrok vrijwillig, boerin Michelle probeerde steenhealing uit en Marnix toonde zowaar emoties.

Twitter barstte dan ook los.

Paula mist tegengas van Wim

En toen was er nog maar één vrouw over voor boer Wim. Gisteravond was te zien hoe Paula vrijwillig zijn boerderij verliet en hem alleen achterliet met Marit. Het enige wat Wim kan doen is klagen, vond Paula, dus ze had het helemaal met hem gehad. Ook gaf Wim totaal geen tegengas en dat heeft Paula toch wel een beetje nodig. Zelfs een beetje flirten kon hij niet. Dus dat was de druppel die de emmer bij Paula deed overlopen.

Paula is de eerste die dit seizoen vrijwillig het programma verlaat. Kijkers kunnen dit wel begrijpen, want boer Wim zoekt alles behalve toenadering bij z’n vrouwen. En hij had op z’n minst kunnen vragen aan Paula of ze toch echt niet wilde blijven. Nee, hij leek het wel oké te vinden dat Paula de boerderij verliet. Dat leidt tot verwarring onder fans:

Snap niet dat de mannen geen enkele toenadering zoeken en #Wim oh oh. Hij denkt alleen maar, Paula weg dus dan wordt het Marit omdat zij er als enige nog is. Zo werkt het niet… Hij had ook kunnen zeggen tegen Paula, ik wil niet dat je gaat.. #bzv #BoerZoektVrouw — Emma (@the_emma_thing) November 4, 2018

Ik had hele hoge verwachtingen van boer Wim maar eigenlijk komt het er op neer dat ‘zijn’ vrouwen een voor een afhaken… Hij moet echt eens ff zijn ballen tonen want zo gaat het allemaal niet werken. #bzv #boerzoektvrouw — Liss (@M2punt0) November 4, 2018

Je merkt dat Paula niet voor de wimanizer gaat vallen… #boerzoektvrouw #bzv — Wouter Dortmans (@wdortmans) November 4, 2018

Paula heeft een beetje wat de meeste van mijn tindermatches hebben. Ze heeft per ongeluk op like gedrukt, maar wil niet echt.. #bzv #boerzoektvrouw — Leon Broekx (@leonbroekx) November 4, 2018

Die Wim is zoooooo Boring en zo niet mannelijk, hij flirt niet, praat nouwelijks met ze, NIKS! Was allang weggegaan #boerzoektvrouw pic.twitter.com/suQRCam3zU — Bernice (@Bernice_) November 4, 2018

Paula zegt tegen Marit “wat een leuk jurkje heb je aan!”

Wim zegt “ja echt super leuk!” Dat zou je vaker moeten doen Wim, alleen dan uit jezelf 😉#boerzoektvrouw — Silvia (@Silvia28488) November 4, 2018

Michelle draagt haar steentje bij

Bij boerin Michelle sloeg haar hoofd op hol. Ze is té bang een verkeerde keuze te maken en hoopte dat een steenhealing haar verder zou helpen. Kijkers moeten een beetje lachen om de hele situatie. “Michelle weet nu in ieder geval wel zeker dat beide mannen haar leuk vinden. Waarom zou je anders zo’n steenhealing laten doen”, klinkt het. En: “Keigaaf dat Michelle haar steentjes bijdraagt aan Boer zoekt Vrouw.”

Keigaaf dat Michelle haar steentjes bijdraagt aan #boerzoektvrouw — Woordgrap (@Woordgrap_com) November 4, 2018

Michelle weet nu in ieder geval wel zeker dat beide mannen haar leuk vinden. Waarom zou je anders zo’n steenhealing laten doen? #boerzoektvrouw #bzv — Iris (@i_steensma) November 4, 2018

Die twee bij Michelle zullen wel gillend weglopen na dat merkwaardige armzwaaien en steentjes tussen benen; wegwezen daar zou ik zeggen🙄😏#boerzoektvrouw — lavender73 (@lavender736) November 4, 2018

De mannen bij Michelle hebben nu als standaard grap ‘onder welke steen heb jij gelegen?’#boerzoektvrouw #boerzktvrouw #bzv — Rico (@Bob_Kaaskop) November 4, 2018

Marnix in tranen

Ondertussen werd het Marnix allemaal even teveel. De boer was ten einde raad en luchtte z’n hart bij een goede vriend. “Je gevoel zegt meestal genoeg”, adviseerde die. Maar daar had Marnix niet zoveel aan, want “mijn verstand zegt dit en dit en mijn gevoel blijft in het midden hangen”. Tijdens het gesprek schoot hij vol en werd hij erg emotioneel. Kijkers waren verbaasd om zijn tranen en hadden dit totaal niet zien aankomen. Maar ze konden wel waarderen dat Marnix zich voor het eerst van zijn gevoelige kant laat zien.

MARNIX IS MIJN NIEUWE FAVORIET. THERE. I SAID IT.

Dit is echt een goede reactie hoor. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/VZJF4A7CZg — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) November 4, 2018

En de traantjes van vandaag bevestigen het. #Marnix deugt! #bzv #boerzoektvrouw. Hard van buiten, zacht van binnen. https://t.co/e5NKx778MZ — Caroline van der Plas (@lientje1967) November 4, 2018

Heeft boer Marnix uien gesneden? Hij toont emoties 😂 #boerzoektvrouw — Jan Streefkerk (@JanStreefkerk) November 4, 2018

Huh sinds wanneer heeft Marnix emoties #bzv #boerzoektvrouw — Merel Vissers (@Merel_HCV) November 4, 2018

Ja sorry maar ik begin Marnix echt steeds meer te waarderen. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/40Iotll1wB — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) November 4, 2018

DE DAG WAARVAN JE NIET WIST OF IE OOIT ZOU KOMEN IS AANGEBROKEN – Marnix huilt.#bzv #boerzoektvrouw — Shaunie (@shauniedezanger) November 4, 2018

Ineens blijkt boer Marnix zowel gevoel als verstand te hebben???? Ik ben confused. #BoerZoektVrouw — Iris B. (@IrisBuve) November 4, 2018

Zou het eindelijk zo zijn dat er iets gaat gebeuren deze aflevering? Ohh wacht… Marnix in tranen…. #bzv #boerzoektvrouw — Lesley (@LesleyVanGinkel) November 4, 2018

Het 8e wereldwonder in handen van Nederland! 1. Chitzen Itza (Mexico)

2. Cristo Redentor (Brazilië)

3. Colosseum (Italië)

4. Chinese muur (China)

5. Machu Picchu (Peru)

6. Petra (Jordanië)

7. Taj Mahal (India)

8. Emotionele Marnix (Nederland)#boerzoektvrouw #bzv — Wouter Dortmans (@wdortmans) November 4, 2018

Bron: Twitter. Beeld: KRO-NCRV