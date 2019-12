Door dít lieve fragment pinkten 'Heel Holland Bakt'-kijkers een traantje weg

Het is zover! De 10 kakelverse HHB-kandidaten mogen voor de allereerste keer de tent betreden. En ook al is het 36 graden in de tent, ze weten er een heus kerstfeestje van te maken.

Anouk, Jeroen, Nina, Aline, Ingmar, Jeanette, Pauline, Arjen, Esther en Johan maakten direct al een koekje van eigen deeg voor de juryleden. En wel eentje van rozemarijn, donkere suiker, Indonesische kruiden, gember en sinaasappel. Gevolgd door een ingewikkeld vlechtbrood, en uiteindelijk een desserttaart van (smeltende) chocolade.

Nieuwe gezichten, oude gezichten

Terwijl we tijdens de aflevering watertandend de taarten aanschouwen en verder kennismaken met de nieuwe bakkers (altijd even wennen hè, die nieuwe gezichten?), wordt er ook teruggeblikt naar een speciaal persoon uit de eerdere seizoenen: namelijk André’s voorganger, Martine Bijl.

Martine Bijl

In september 2015 werd Martine getroffen door een plotselinge bloeding rondom de hersenen. In 2016 besloot ze daarom haar presentatiewerkzaamheden voor het programma uit te stellen tot na de beëindiging van haar therapieën. Helaas kon ze die niet meer voorzetten, want in mei 2019 is ze op 71-jarige leeftijd overleden aan de complicaties van de hersenbloeding.

Kusje

André van Duin laat zijn grappen even voor wat het is en haalt een fotolijstje met een foto van Martine tevoorschijn. Hij zegt: “Van een afstandje houdt ze een oogje in het zeil. Daarom mag zij natuurlijk niet ontbreken.” Hij drukt een kus op de foto en zet hem op een mooi plekje in de tent.

Kijkers op Twitter geven toe stiekem een traantje weg te hebben gepinkt tijdens het vertederende moment. ‘Wat mooi dat het programma op deze manier stilstaat bij het overlijden van Martine Bijl’, klinkt het. ‘Zo’n klein gebaar, maar zo lief.’

Spontaan traan in de ogen, wat lief Martine Bijl houdt een oogje in het zeil #HHB https://t.co/3CKHTVG6BD — Tiemen Jan van Dijk (@TiemenJan) December 22, 2019

Ondanks dat ik vind dat André van Duin het fantastisch doet, mis ik Martine Bijl stiekem nog steeds #hhb — wendy sollewijn (@wendysollewijn) December 22, 2019

Awhhhh. Martine ❤️❤️

Wat een leuk mens was dat en wat een rot einde. Ze was zo geweldig. Hoopte zo dat ze nog terug kwam bij #HHB maar het lot bepaalde anders. Engel van een vrouw — Brenn (@Brennyy_x) December 22, 2019

Wat een mooi eerbetoon aan Martine Bijl in Heel Holland Bakt. Wat is dat @OmroepMAX toch ook een prachtige omroep #HHB — Bas te Velthuis (@bastevelthuis) December 22, 2019

Ach wat prachtig die ode aan Martine bijl. Pak even een tissue #hhb — Caroline Meijers 🇳🇱🇳🇱 (@MeijersCaroline) December 22, 2019

Wat mooi dat het programma op deze manier stilstaat bij het overlijden van Martine Bijl. #heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/IvsBwZXwLQ — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) December 22, 2019

In het seizoen van 2017 won Hans, maar niet voordat hij zich samen met medefinalisten Gwenn en Marjolein waagde aan dé finaletaart dit seizoen. De kardinaaltaart. Ook Libelle’s Coks deed een poging:

Bron: Twitter. Beeld: ANP