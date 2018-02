Lief fragment: 11-jarige Sven Kramer vertelt over zijn droom topschaatser te worden

Sven Kramer (31) werd vandaag zesde op de 10 kilometer bij de Olympische Spelen in Pyeongchang. Een teleurstelling voor de schaatser. Maar wat zou zijn kleine ik trots op ‘m zijn!

Het NOS Jeugdjournaal dook in de archieven en vond een interview met een piepjonge Sven van nog maar elf jaar oud, die al hard traint op de ijsbaan en zegt: “Mijn grote droom is om later topschaatser te worden.”

Yep Kramer

Je ziet Sven in actie op de ijsbaan én aan de ontbijttafel, met zijn vader Yep Kramer die in 1983 ook goud won met schaatsen. “Ik vind dat de jongens nu al heel goed schaatsen. Ze rijden nu al een stuk sneller zo goed”, vertelde de trotse papa onder meer.

Goud in Pyeongchang

Sven heeft tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang wel de gouden medaille weten te scoren op de 5.000 meter. Ook in 2014 en 2010 won hij goud – laat staan de wereldkampioenschappen. Ja, Sven heeft alle reden om apetrots te zijn. Of hij over vier jaar voor een herkansing op de 10 kilometer gaat? We hopen het. Go Sven!

Libelle’s boswachter Hanne maakte schaatsend haar mooiste vlog ooit:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: YouTube, NOS Jeugdjournaal. Beeld: YouTube