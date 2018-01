Zangeres France Gall is zondagochtend overleden aan de gevolgen van kanker. Ze werd 70 jaar oud.

Eind december werd de zangeres al overgebracht naar een ziekenhuis in Parijs, omdat ze kampte met een flinke longontsteking.

Volgens haar management vocht France Gall al twee jaar tegen de ziekte.

France Gall heet eigenlijk Isabelle Gall en werd in 1947 geboren als dochter van Robert Gall, de songwriter van onder meer Edith Piaf en Charles Aznavour.

Gall werd vooral bekend door haar deelname aan het songfestival van 1965, met het nummer ‘Poupée de cire, poupée de son’. Ze kwam uit namens Luxemburg.

Een andere grote hit van France Gall was haar nummer Ella Elle l’a, over jazz-zangeres Ella Fitzgerald. Met het nummer dat uitkwam in 1987 had ze een hit in heel Europa.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.