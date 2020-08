Kijkers lopen weg met Francis van Broekhuizen in ‘De slimste mens’: “Ik wil gewoon dat ze wint”

De aflevering van De slimste mens zorgde woensdagavond weer voor de nodige ophef. Niet in de negatieve zin van het woord, maar juist uitermate positief. De kijker thuis weet namelijk van geen ophouden over de spraakmakende persoonlijkheid van deelneemster Francis van Broekhuizen.

“Is er al een Francis Fanclub?”, vraagt iemand zich zelfs af.

Dagwinst De slimste mens

Het televisieprogramma De slimste mens staat al tijden aan de top. Week in week uit kijken er ontzettend veel mensen naar de spraakmakende kennisquiz van de NPO. Ook de kijkcijfers van woensdag liegen er niet om: maar liefst 1.6 miljoen kijkers genoten van de krakende hersenen van deelnemers Francis van Broekuizen en Huub Stapel. Uiteindelijk ging Francis er wederom met de dagwinst vandoor.

Ode aan Francis van Broekhuizen

Francis is een van de meest veelzijdige sopranen van Nederland. Niet alleen zingt ze de sterren van de hemel, ook blijkt ze over een flinke dosis humor te beschikken. Ze is dan ook operazangeres én comédienne. Naast haar werk in opera geeft Francis lied-recitals en is ze regelmatig als gast te horen in diverse radio en tv- programma’s. En daar is de kijker maar al te blij om, blijkt al snel op Twitter. Na de uitzending woensdagavond stromen de lovende berichten over de vrouw binnen:

(Storm) Francis bij #deslimstemens: ‘Mensen schrikken altijd 3x. Als ik binnenkom, als ik me omkleed en als ik ga zingen.’ Love her 😂 — Elsbeth Witt✏ (@elsbeth_tWitt) August 26, 2020

Ik wil gewoon dat Francis wint #Deslimstemens — ABRACADANIEL (@thisisosm) August 26, 2020

We genieten in elk geval nog een dagje van Francis, zowel binnen als buiten. #deslimstemens@cis1975 #StormFrancis pic.twitter.com/vVdAjX5Wox — Elsschot 🇪🇺🇳🇱Houd 1,5 mtr afstand! (@marcelbar8) August 25, 2020

Geweldige, humorvolle aflevering was dit met Jörgen, Huub en Francis. Voor mij voelde dit eigenlijk als de finale. #deslimstemens — Nathalie (@natielady) August 26, 2020

Bron: Televizier, Beeld: Brunopress