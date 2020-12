Dj Frank Dane over ‘Missie 538’: “Als een kindje zakgeld doneert, smelt ik”

In Nederland leven meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij zijn daarom op de hulp van de voedselbank aangewezen. Door de opmars van het coronavirus kloppen steeds meer mensen aan bij de voedselbank en dus zette Radio 538 Missie 538 op, met als doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor voedselpakketten. DJ Frank Dane: “Mooie radio maken en dan ook nog eens wat terug doen: dat is voor mij wel echte de magie van deze week.”

Woensdagmorgen werd de tussenstand bekendgemaakt: met nog tweeënhalve dag te gaan zijn er al 77.482 voedselpakketten opgehaald. Tijd om radio dj Frank Dane even te bellen over deze actie.

Frank Dane: “Ik wist dat de voedselbank bestond en vond het eigenlijk al een schande dat het moest bestaan, dat het nodig is in Nederland. Maar toen ik de cijfers hoorde van hoeveel mensen er bij de voedselbank aankloppen en de verwachting van hoeveel méér mensen daar door het coronavirus nog bij gaan komen, schrok ik wel. Wij willen met 538 heel graag een steentje bijdragen.

Goede timing

Wat me direct opviel toen ik de voedselbank bezocht, is dat het hele zuivere koffie is. Er werken echt alleen maar vrijwilligers en er blijft geen geld ergens achter. Al het eten dat binnenkomt, is gedoneerd en er wordt écht geholpen: er staan precies zoveel pakketten klaar voor de hoeveelheid mensen die ze nodig hebben. Door corona is er nu al veertig procent meer vraag naar voedselpakketten, terwijl de economische crisis naar verwachting nog moet komen. Dus de timing van deze actie voelt heel goed.

Ongelofelijke acties

Dat er zoveel mooie reacties op zouden komen had ik niet verwacht. Wat me nu al is bijgebleven? Vanmorgen hadden we Ruben in de show, die 15 jaar geleden met een dwarslaesie in de rolstoel is beland omdat hij een motorongeluk had. Die vertelde dat hij nu dankzij een speciaal pak weer uit zijn rolstoel kan en een sponsorloop organiseert om voedselpakketten te verzamelen. Hij heeft inmiddels al € 3.200,- opgehaald. Mijn mond viel open toen ik dat hoorde, dat vond ik zo indrukwekkend. Echt ongelofelijk.

Alle beetjes helpen

Ik kan van alle verhalen en missies genieten, maar als een kindje zijn of haar zakgeld doneert, maakt dat altijd een grote indruk op mij. De grote bedragen zijn geweldig en daardoor gaat het hard met de tussenstand, maar dat zo’n klein kindje zelf twee euro zakgeld doneert doet me altijd smelten. Dat vind ik prachtig. Het hoeft niet groots te zijn, alle kleine beetjes helpen. We bekeken vanochtend de tussenstand en ik zal je eerlijk zeggen: als dat de eindstand was geweest had ik dat al geweldig gevonden.”

