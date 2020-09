Frank en Rogier geschokt door vieze bed and breakfast in tv-show

In het programma Frank en Rogier checken in helpen interieurstylisten Frank en Rogier mensen die een slecht beoordeeld Bed & Breakfast (B&B) runnen. In de aflevering van dinsdag was het de beurt aan kunstenares Gabriela die al 14 jaar een B&B runt in Zuid-Limburg.

De kunstenares krijgt de laatste tijd steeds vaker kritiek en slechte reviews, maar weet naar eigen zeggen niet waar dat aan ligt.

Hulp nodig

Als Gabriela 14 jaar geleden een groot pand zoekt waar ze een galerij kan beginnen en tegelijkertijd ook voor haar zieke moeder kan zorgen, komt ze terecht in Zuid-Limburg. Helaas voor Gabriela levert haar kunst niet genoeg op en ziet ze zichzelf genoodzaakt een B&B te beginnen. Met hulp van haar moeder gaat dit de eerste jaren goed, maar als haar moeder 5 jaar geleden komt te overlijden, gaat het bergafwaarts met de logeerplek. Gabriela krijgt de ene na de andere slechte recensie en dat doet haar veel verdriet. De hulp van Frank en Rogier komt dan ook als geroepen.