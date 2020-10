Rogier zegt ‘sorry’ tegen Frank, maar de kous is nog niet af

Frank en Rogier, bekend van Steenrijk, straatarm, Paleis voor een prikkie en Frank en Rogier checken in, hebben een huwelijk dat niet altijd over rozen gaat. Momenteel zijn de mannen in een ruzie verwikkeld die ze via de pers uitvechten. Hoewel Rogier inmiddels zijn excuses heeft aangeboden, is de lucht nog allesbehalve geklaard.

“Ik wil ook liever nog geen contact”, zegt Frank tegen RTL Boulevard.

Frank en Rogier hebben ruzie

Het begon ermee dat Frank meerdere keren te horen kreeg dat hij niet zo over zich heen moest laten lopen door Rogier. Rogier laat Frank namelijk zelden uitpraten en heeft volgens eigen zeggen altijd gelijk. Dit liep tijdens de opnames van Frank en Rogier checken in op een gegeven moment zo uit de hand, dat de regisseur de opnames stillegde. “Ook zij vond dat hij moest inbinden”, zegt Frank over zijn partner.