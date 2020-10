Frank & Rogier sluiten af met emotionele laatste aflevering

In Frank & Rogier checken in helpen interieurstylisten Frank en Rogier mensen met bed & breakfasts die niet zo goed lopen. In de laatste aflevering van het seizoen was het de beurt aan Tamara en Kelly, die drie jaar geleden de kans kregen om een vakantiehoeve over te nemen. De twee kregen echter klap na klap te verwerken.

Tamara en Kelly kunnen de hulp van Frank & Rogier dan ook goed gebruiken.

Achterstallig onderhoud

Toen de vrouwen drie jaar geleden de kans kregen om een vakantiehoeve over te nemen, twijfelden ze geen moment. Ze begonnen het avontuur vol goede moed, maar het liep uiteindelijk uit op een groot drama. “We zijn in augustus begonnen en in september zaten we al aardig vol,” zo vertelt Tamara. Er bleek echter flink wat achterstallig onderhoud te zijn en de kosten hiervan liepen al snel in de tonnen op. Zo bleek er legionella in de leidingen te zitten en moest het dak worden vernieuwd.

Hulp van Frank & Rogier

De twee proberen er ondanks deze financiële tegenvaller positief in te blijven staan, maar dan wordt ook nog eens kanker bij Tamara ontdekt. Voor Kelly zit er niks anders op dan de zaak in haar eentje draaiende te houden. “Dat was een heel heftige periode,” zo vertelt ze. Door alle problemen die er spelen kunnen ze de b&b niet de aandacht geven die ze willen en dat zorgt weer voor negatieve recensies. Frank & Rogier besluiten dan ook de kamers eens flink aan te pakken en het resultaat mag er uiteindelijk meer dan zijn. Wanneer de vrouwen hun ‘nieuwe’ b&b zien, staan ze versteld van het eindresultaat. En ook Frank hield het niet droog toen hij hun reactie zag.

Bron: RTL 4. Beeld: RTL 4