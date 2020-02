Frank Sanders vertelt in 'DWDD' over dood Jos Brink: "Verdrietig hoe zijn overlijden is gegaan"

Frank Sanders (73) was naast cabaretier, acteur, zanger, regisseur en danser ook de man van Jos Brink. 13 jaar na Brinks overlijden vertelde Sanders vrijdagavond in De wereld draait door dat hij nog altijd verdrietig is om hoe zijn dood is gegaan.

Aanleiding voor het gesprek was het nieuwe boek van journalist Barbara van Beukering, Je kunt het maar één keer doen. De voormalig hoofdredacteur van Het parool beschrijft hierin hoe haar ouders beiden op een totaal andere manier stierven. Haar vader wilde niet over zijn dood praten, terwijl haar moeder borreluurtjes had en met vrienden en familie terugblikte op haar leven. Hierdoor realiseerde Van Beukering zich dat de manier waarop je afscheid neemt van het leven grote impact heeft op je nabestaanden.

Sneltreinvaart

Naast Van Beukering en Sanders zat ook Mienke Schaberg aan tafel, wier man Frans Swarttouw, oud-topman binnen Fokker, voor euthanasie koos. Sanders, die 35 jaar met Jos Brink samen was, kijkt niet positief terug op de manier waarop zijn man is gestorven. “Ik had het graag anders gedaan. Je begint aan een behandeling (tegen darmkanker, red.) met het idee: dit komt goed. Maar dat bleek niet zo te zijn. Alles ging vervolgens in sneltreinvaart. Er volgde nog een operatie en vervolgens kwam hij niet meer uit zijn narcose.”

Waan van de dag

Sanders vertelt aan Matthijs van Nieuwkerk dat Brink geen prater was, wat het er niet makkelijker op maakte. “Praten deden we niet, we gingen al snel over op de waan van de dag. Terwijl hij met anderen juist heel goed kon praten over de dood. Hij heeft nota bene een boekje geschreven over stervensbegeleiding.” Lachend: “Hij zei eens: ‘Als je er nou mee zit, ik heb er een boekje over geschreven.'”

Bang voor de dood

Ook Sanders zelf was, voordat Brink darmkanker kreeg, ernstig ziek. Hij had longkanker. Sanders: “Ook toen hadden we het er nooit over. Hij spoelde wel mijn infuus door, maar we praatten niet over de dood.” Tafelheer Marc-Marie Huijbregts vraagt vervolgens aan Van Nieuwkerk of hij bang is voor de dood, waarop hij resoluut antwoordt: “Ja, heel erg. Ik ben heel erg bang voor de dood.”

Bron: De wereld draait door. Beeld: Brunopress