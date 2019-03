Meester Frank Visser schakelt hulp in van bruidsjurkgoeroe Mary Borsato

Wanneer je een trouwjurk koopt, verwacht je perfectie. Erika was dan ook diep teleurgesteld toen ze haar japon liet vermaken en haar borsten vervolgens niet meer in het bovenstukje pasten.

Haar borsten ‘floepten’ eruit, en dat is toch echt niet wat je wil wanneer je het jawoord geeft ten overstaan van alle vrienden, familie en niet in de minste plaats je aanstaande echtgenoot. Erika en Ramon zagen hun droombruiloft in het water vallen en verwijten dat de bruidsmodezaak waar ze haar jurk liet maken.

Nou heeft meester Frank Visser van een boel verstand, maar ligt zijn expertise niet bij trouwjurken. Hij schakelde daarom bruidsjurkgoeroe Mary Borsato in om de situatie te beoordelen. Heeft Erika gelijk?

Volle boezem

“Britt heeft haar een beeldige jurk verkocht, maar mijn bevindingen zijn ook dat als je hem aanziet, het niet is zoals het echt moet.” Op een pop in de rechtszaal wijst Mary aan waar het precies misgaat met de jurk. “Je hebt een prachtige volle boezem die je mooi uit wil laten komen, maar ook weer niet té. Dan zou ik de Madonna-balijnen eruit laten halen en hem aan de zijkanten hebben ingenomen waardoor hij goed gaat sluiten.” Ook wijst Mary erop dat de achterkant van de halterjurk open had moeten zijn zodat hij precies op Erika’s maat kon worden afgestemd.

Conclusie: met een paar kleine aanpassingen had haar een boel verdriet bespaard kunnen blijven. Onderwijl hoorde Erika zelf Mary’s bevindingen hevig geëmotioneerd aan. Op Twitter was het commentaar ondertussen niet van de lucht:

Joh… €500 en dan is die “mooie” dag weer goed? #MrFrankVisser — Anneke Woudt (@AnnekeWoudt) March 6, 2019

Bijzondere uitspraak van #mrfrankvisser. Waar is de wettelijke eis van tijdig klagen gebleven? 🤔 — Mariska (@MariskaVerstege) March 6, 2019

Spreek voor jezelf. Ik vind haar helemaal geen onsympathieke huilebalk. Ik vind die dames van die jurkjeswinkel daarentegen een stel kille vrouwen. Bovendien komen ze op mij niet over alsof ze veel verstand van mode hebben. Zo leuk modieus verzorgd. *kuche* #mrfrankvisser — ♪♫♪ Tier E. Lantijn ♪♫♪ 🐩 (@HennySmeenk) March 6, 2019

Bron: SBS, Shownieuws. Beeld: SBS