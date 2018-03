Kijkers Mr. Frank Visser zijn verbijsterd over buurman Ruud

Mr. Frank Visser deed acht maanden geleden uitspraak in een zaak tussen Ruud de Zinger en de familie Coendraedts uit Oostzaan. Ruud schakelde Mr. Visser in omdat zijn buren verantwoordelijk zouden zijn voor de wateroverlast in zijn tuin. De familie Coendraedts had echter een heel ander probleem: ze zouden al 23 jaar gepest en getreiterd worden door hun buurman.

De vermeende wateroverlast kon volgens Mr. Visser niet bewezen worden. Bovendien werd de échte overlast volgens de rechter veroorzaakt door Ruud zelf omdat hij het leven van zijn buren verziekt door wangedrag, pesten en intimidatie. “Het is tijd om te vertrekken”, aldus Mr. Visser. Hij gaf Ruud nog een maand de tijd om zijn zaken te regelen en daarna mocht hij nooit meer binnen een straal van 500 meter van het huis verkeren. Deed hij dat wel, dan zou dat hem duizend euro per keer kosten, met een maximum van 100.000 euro.

Gluren

Presentator Viktor Brand ging langs bij de familie Coenraedts om te kijken of ze nu de rust hadden gevonden. Absoluut niet, zo bleek. Ruud gaat keer op keer in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter en dat heeft de familie inmiddels al anderhalve ton aan advocaten gekost, om over de emotionele schade nog maar te zwijgen. Daarnaast houdt Ruud zich niet aan het straatverbod en gluurt hij bijna dagelijks bij de familie Coenraedts naar binnen. “Je hebt er stress van, irritatie en slapeloze nachten”, aldus mevrouw Coenraedts.

Geschokt

De kijkers van het programma vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente Oostzaan niets doet om dit conflict op te lossen. Ze pakken niet door om Ruud te de boetes te laten betalen.

Meestal zijn de zaken in #mrfrankvisser grappig of zielig, maar deze zaak is echt eng. De buurman mag niet in de buurt komen en staat toch gewoon met zijn auto naast het terrein van zijn oude buren. Doodeng. — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 5 maart 2018

En de gemeente en politie doen niets? Schandalig gewoon! #mrfrankvisser — Dutch PopTart (@MissMatch_NL) 5 maart 2018

Wat is dat voor gemeente die een gestoorde idioot beschermt ipv zijn slachtoffers? Schokkend falen. #mrfrankvisser — Ackxtra (@laAckxtra) 5 maart 2018

Tijd dat de gemeente @OostzaanNL met de wabo in de hand eens haar rol gaat pakken! Goed voorbeeld van slecht openbaar bestuur. #mrfrankvisser — Bjørnøs (@BRump76) 5 maart 2018

Ik ben vooral benieuwd of Ruud na deze uitspraak nog psychiatrische hulp heeft gekregen? Of.. nog steeds heeft? Is zichtbaar nodig! @spoortniet #MrFrankVisser — Daniëlle Remi (@vh_danielle) 5 maart 2018

Mocht iemand toevallig een horrorfilm opnemen en nog een locatie zoeken: hier is er eentje. #mrfrankvisser pic.twitter.com/Z1zPfu9jZ8 — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 5 maart 2018

Wauw. In shock. 1 woord: Ruud. Gemeente, wordt wakker! Help die arme buren #mrfrankvisser — Alexandra Driessen-Admiraal (@Alexandra19866) 5 maart 2018

Bekijk de uitzending hier terug.

Bron & beeld: SBS6.