Het lijkt wel of Frans Bauer in de afgelopen decennia totaal niet is veranderd

Je hebt van die mensen die totaal niet veranderen naarmate ze ouder worden. Zelfde haar, zelfde gezicht, zelfde kleding. Afgezien van de iets opschuivende haargrens, en ok, een iets minder frivool jasje, lijkt Frans Bauer zo iemand te zijn.

Op een oude foto die hij deelt, waarop hij staat met Pierre Kartner – beter bekend bij het grote publiek als Vader Abraham – zie je dat Frans Bauer ook als jongen al écht Frans Bauer is.

Vergelijk zelf maar:

Het gaat trouwens goed met Frans. Zijn nieuwe programma Frans Bauer in Amerika (dat ook ‘Frans Bauer op vakantie’ had kunnen heten) trok afgelopen zaterdag meer dan een miljoen kijkers.

Frans Bauer in Amerika

In de show van AVROTROS reist Bauer samen met zijn vrouw Mariska, voor het eerst zonder kinderen, door het land van de onbegrensde mogelijkheden. Met zijn tweeën ervaren ze de gastvrijheid van de Amerikanen, leren ze meer over de cultuur en staan ze stil bij een aantal belangrijke momenten in de Amerikaanse geschiedenis.

Als je het de rest van je dag niet uit je hoofd wilt krijgen kún je tot slot even kijken hoe Mick Jagger Frans’ bekendste liedje zingt…

Bron: AVROTROS. Beeld: Instagram, Brunopress