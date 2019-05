Leuk nieuws voor Frans Bauer: hij krijgt rol in The Voice

Frans Bauer doet veel meer dan alleen zingen. Zo werd onlangs bekend dat hij tv-programma’s gaat presenteren bij RTL. En nu is ook duidelijk wat hij dan precies gaat doen bij de zender. Dat heeft alles te maken met The Voice.

Frans Bauer gaat namelijk plaatsnemen in de beroemde draaistoelen van The Voice en wordt coach bij The Voice Senior.

Frans Bauer coach in The Voice Senior

Een woordvoerder van het muziekprogramma heeft aan RTL Boulevard bevestigd dat Frans één van de coaches wordt bij The Voice Senior. “Frans Bauer wordt inderdaad coach in The Voice Senior en we zijn blij een man met deze muzikale geschiedenis en kennis plaatsneemt in de rode coachstoel.”

Geer zonder Goor

The Voice Senior was vorig jaar voor het eerst op tv. Toen waren de coaches: Angela Groothuizen, Marco Borsato, Ilse DeLange en het duo Gerard Joling en Gordon.

Wie van de coaches gaat vertrekken is nog niet duidelijk. Wel weten we dat Gordon niet meer te zien zal zijn in het programma, omdat hij is overgestapt naar SBS6.

The Voice Senior wordt dit jaar gepresenteerd door Martijn Krabbé en Lieke van Lexmond.

Bron: RTL Boulevard, Mediacourant. Beeld: ANP