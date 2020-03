Zó ziet de 15-jarige Frans Bauer junior eruit

Feest in huize Bauer: zoon Frans Bauer junior mag vrijdag 15 kaarsjes uitblazen. Een mooie mijlpaal waar zijn trotse ouders Frans en Mariska op Instagram graag even bij stilstaan.

Met maar liefst 4 zoons is het altijd een gezellige boel bij de Bauers. Frans junior is de 3e in de rij, na oudere broers Christiaan en Jan (die in november door zijn ouders goed in het zonnetje gezet werd op zijn 17e verjaardag). De jongste van het stel is Lucas (10).

Advertentie

Vrijdag is het dus de dag van Frans Bauer junior. En daar staan zijn apetrotse ouders én broers graag even bij stil. Op Instagram delen ze allemaal een mooie foto van en met Frans junior. “Deze knapperd is vandaag 15 jaar geworden”, schrijft Mariska. “Kijk Frans, je bent al een stuk dichter bij volwassen worden. Gefeliciteerd broertje. Ik ben trots op je!”, laat zijn oudste broer bij een lieve foto uit de oude doos weten: