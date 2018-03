Feest in huize Bauer, want Frans Junior is vandaag jarig! De zanger deelt daarom een prachtige foto van zijn zoon op Instagram.

“Wat ben ik toch trots op onze schat”, schrijft Frans bij de foto. De zanger en zijn vrouw Mariska hebben naast Frans Junior nog drie zoons: Christiaan (16), Jan (15) en Lucas (8).

Een bericht gedeeld door Frans Bauer (@fransbauer_officiele) op 31 Jan 2018 om 12:04 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP.