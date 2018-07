Frans Bauer scheert zijn haren af en is bijna onherkenbaar met kaal hoofd

Zo zag je Frans Bauer nog niet eerder: hartstikke kaal. De zanger waagt zich aan een nieuwe haartransplantatie, maar daarvoor moest wel eerst de tondeuse erover.

“Vandaag naar Hasci voor een nieuwe haardos!! Maar eerst gooide Kristel de tondeuse erover!! Joehaaaa !!!”, schrijft hij bij de foto met een kaal hoofd en een grote glimlach. Die Frans.

Haartransplantatie

Het is niet de eerste keer dat de volkszanger een haartransplantatie ondergaat. Eerder dit jaar gaf hij in een interview met Margriet toe dat hij al twee keer een haartransplantatie is ondergaan omdat hij nog steeds onzeker is en droomt van een ‘bos deinende krullen’. “Accepteren is het sleutelwoord”, zei hij toen.

Paar weken

Voordat Frans zijn handen door z’n volle dos kan halen, moet hij nog wel een paar weken wachten. Zijn vrouw Mariska deelde namelijk ook een foto met Frans en zetten erbij: “Goedemorgen, over paar weken een volle haardos !!! Ik vind het hem goed staan en jullie?”.

Beeld: Instagram en ANP