Wat knap: Frans Bauer onthult hoeveel kilo hij al is afgevallen

Om goed voor de dag te komen als coach bij The Voice Senior is hij hard aan het trainen. Dit gaat hartstikke goed en op Instagram onthult ‘ie hoeveel kilo hij al is afgevallen.

“Vandaag ga ik knallen als coach in The Voice Senior! Maar eerst even knallen bij de personal trainer om de kilootjes eraf trainen!”, schrijft de zanger bij een filmpje in de sportschool.

In shape

“Hier staat ze, ze gaat me even drillen. Ze gaat zorgen dat ik helemaal in shape ben!”, vertelt hij in de video en wijst naar zijn personal trainer Ramona. Ook verklapt hij hoeveel kilo hij inmiddels al is afgevallen. “Nu al op 11 kilo schoon aan de haak! Bammmmm!”

Geen Chinees meer

Maar heel makkelijk heeft ‘ie het niet. Niet veel later plaatst hij namelijk een nieuw filmpje op Instagram en daarin is te zien dat hij het duidelijk erg zwaar heeft. “Ik heb er flink van langs gekregen. Ik zweet als een otter. Ik ben helemaal gebroken”, vertelt de volkszanger buiten adem. “Ik ga geen Chinees meer eten. Geen Chinees, geen friet. Ik eet alleen nog maar rauwkost. Veel water. Nog een volhouden en dan… Ben ik weer in shape… Nog een kleine vijf jaar”, grapt hij.

Bron: Instagram. Beeld: ANP