Frans Duijts overladen met complimentjes na maagverkleining: ‘Wat zie je er goed uit!’

Volkszanger Frans Duijts is flink afgevallen. In april liet hij weten dat hij dankzij sporten en gezonder eten al 23 kilo kwijt was. Toch mocht het van hem nog wel wat sneller gaan en onderging hij een maagverkleining.

Half augustus stond de maagverkleining gepland. In eerste instantie wilde hij een maagballon, maar uiteindelijk ging hij toch voor een gastric sleeve. Aan RTL Boulevard liet hij destijds weten: “Ik heb er goed over nagedacht of ik het al dan niet ging doen. Ik ben al jaren bezig met de strijd tegen de kilo’s”, aldus Frans. “Ik hoop gezond oud te worden. Het is puur omdat ik mijn kinderen en hopelijk ooit mijn kleinkinderen kan zien opgroeien.” Hij gaf aan moe te zijn van de eeuwigdurende strijd met de kilo’s.

Petje af

De operatie bij de tot toen toe 122 kilo zware vocalist lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Zijn volgers prijzen hem voor zijn metamorfose: ‘Frans wat zie je er goed uit. Goed van je dat je zo aan je gezondheid werkt’, klinkt het. Een andere volger is verbaasd dat hij nu alweer op het podium staat na zo’n zware operatie: ‘Zo Frans, petje af kerel om nu al weer volgas te gaan.’

Dit bericht bekijken op Instagram Wat een gaaf feest! @soundrushmusic @q_dance #gezeligheidkentgeenspijt Een bericht gedeeld door Frans Duijts (@fduijts) op 28 Sep 2019 om 7:16 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP