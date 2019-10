Zanger Frans Duijts verklapt hoeveel kilo hij al is afgevallen

Frans Duijts is na zijn maagverkleining in augustus al aardig wat kilo kwijtgeraakt. Op Instagram verklapt hij hoeveel kilo hij is afgevallen en deelt hij een paar foto’s.

“Veel mensen vragen hoe het nu met me gaat. Bedankt voor jullie interesse en steun! Ik heb een foto van voor en na mijn operatie naast elkaar gezet. Links is 123 kg en rechts is 103 kg”, vertelt hij trots bij de plaatjes. “Op een paar ons na is er 20 kg af.”

Gezond oud worden

In een eerder interview met RTL Boulevard gaf hij aan moe te zijn van de eeuwigdurende strijd met de kilo’s. Daarom heeft hij besloten voor een gastric sleeve te gaan. “Ik hoop gezond oud te worden. Het is puur omdat ik mijn kinderen en hopelijk ooit mijn kleinkinderen kan zien opgroeien.”

Geen medicijnen

Frans is natuurlijk dolblij met het resultaat, maar hij vindt het vooral fijn dat het ook beter gaat met z’n gezondheid. “Het belangrijkste is dat mijn bloedwaarden goed zijn! Ik hoef dus geen medicijnen meer te slikken.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP