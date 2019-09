Franse uitspraken zorgen wederom voor hilariteit bij kijkers 'Chateau Meiland'

In februari 2019 vertrok de familie Meiland naar het Franse dorp Beynac. In 2006 zagen we al hoe het gezin tijdens Ik vertrek in Midden-Frankrijk een bed & breakfast opende. Je zou verwachten dat ze nu wel een aardig woordje Frans spreken, maar niets is minder waar.

Martien zorgt nog regelmatig voor hilariteit als hij de Franse taal spreekt. Je suis gekke Henkie niet, bonjour, au revoir, bonne journée… Martien maakt er vaak zijn eigen Martien-versie van. Zijn vrouw Erica kan zich daarentegen prima redden in de taal.

Heel erg Frans

Caroline, Maxime en Martien gingen op stap naar een brocante (rommelmarkt) waar Martien met de neus in de soleil vond dat het héél erg Frans voelde omdat alle mensen, eh, Frans spraken.

Wat ziet die man er leuk uit daar op links,op a gauche 😂😂 #chateaumeiland — Linda (@xuslinnepin) September 23, 2019

Wanneer je een “ douze points “ grap maakt…en zelfs de fransman hem niet snapt#chateauMeiland pic.twitter.com/FQbSmliwrZ — Starbuck (@starbuck68) September 23, 2019

Marche? Marche?

Doe maar voor die man.

It’s oké. Here. It’s oké. Een echt wereldburger die Martien.#chateaumeiland — DB (@DBgirl_83) September 23, 2019

Nieuwe Amanda

In het washok wordt de taalbarrière pas echt duidelijk. Was- en strijkhulp Amanda heeft problemen met haar gezondheid en daarom stuurde het uitzendbureau Sabrina. Maar over haar prestaties waren Martien en Caroline niet zo te spreken. Ze heeft volgens Caroline het tempo van een marmot en doet tot overmaat van ramp het natte wasgoed in de droger.

Carolien die in het Frans Sabrina verteld dat ze sneller moet werken; “Sabrinaaaa beetje sneller! Fast, Fast, Fast!!” #chateauMeiland pic.twitter.com/RVQA33ynNT — DB (@DBgirl_83) September 23, 2019

Het tempo van een marmot. Die heb ik nog nooit gehoord 😂#chateauMeiland — MaleNurse (@Dance19834) September 23, 2019

Caroline gaat Sabrina op haar beste Frans uitleggen dat het strijken sneller moet: “Fast, fast!“ #chateauMeiland — Anneke de Jong (@Anglofiel) September 23, 2019

Caroline vindt dat Sabrina faster moet werken en stuurt nadat ze dit zelf heeft aangekaart Martien erop af. Wanneer hij het natte wasgoed uit de droger haalt is het volgens hem ‘helemaal le mer‘ en moet ze toch echt eerst de ‘centrevusjê‘ gebruiken.

Ach dat arme meisje 😂🙈 #chateauMeiland — Wendy Zorgt (@xwendyzorgt) September 23, 2019

Moet je luisteren… Dit kan niet. Dat is helemaal le mêr! #chateauMeiland pic.twitter.com/a70uhL0XC8 — SusAnne (@suusonline) September 23, 2019

De Franse uitspraken maken Martien wie hij is, volgens de kijkers. Ze hebben dan ook weer volop genoten van de nieuwe aflevering. Je kunt ‘m online terugkijken.

Ik had dus nog nooit #chateauMeiland gekeken. Maar ik moet toegeven, het is echt geweldig. Mijn buren hebben het geweten #keihardgelachen 😂 — Sander (@SGijsb) September 23, 2019

Bron & beeld: SBS