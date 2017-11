Fred van Leer giert het uit bij beelden uit 'guldentijdperk': "Wat zág ik er uit"

Fred van Leer deelt op Instagram hilarische beelden uit 2001, toen hij nog graag met contant geld in de PC Hooftstraat ging winkelen.

De 41-jarige stylist weet niet wat hij ziet als hij door Linda de Mol in het programma ‘Oh, wat een jaar’ een terugblik krijgt voorgeschoteld. “Nee nee nee, wat erg dit!”, stamelt hij.

Lol

Hij kan gelukkig wel lachen om de oude beelden en deelt het dan ook op social media met de tekst: ‘Wat een pauper was ik!’. Hij droeg bijvoorbeeld een legerbroek met een rood jasje en hij deed ook binnen zijn gekleurde zonnebril niet af. Verder ontbraken riemen met glitters en stekels ook niet aan zijn garderobe. Zijn kijkers hebben het niet meer en de grappen stromen binnen. Zo zegt iemand: ‘Mijn god, 1500 á 2000 euro meenemen, en dan zo’n outfit!’

Ook moet iedereen lachen om wat hij in de video zegt. “Duur is niet per definitie mooi”. Om vervolgens zijn verhaal af te sluiten met: “Nou ja, eigenlijk… Duur is wel altijd mooi, ja”.

Oh Oh Oh Oh wat Vreselijk !!!!!!! #hahahhahahaha #watzagikeruit #wateenpauperbenik #guldentijdperk Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 4 Nov 2017 om 12:20 PDT

Oh wat zag ik eruit …. bij Oh wat een jaar …. nu op @rtl4 #ohwateenjaar ❤️🎉😂 Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 4 Nov 2017 om 12:02 PDT

