Fred van Leer doet zijn verhaal in video: dít gebeurde er na uitlekken sekstape

Fred van Leer heeft een hele heftige week achter de rug. Er lekte een seksvideo van hem uit en een aantal dagen later werd bekend dat hij was opgenomen in het ziekenhuis.

Er volgden veel steunbetuigingen van fans en bevriende BN’ers, maar ook veel speculaties. Daar wil Fred nu een einde aan maken door eenmalig met zijn verhaal naar buiten te komen.

Fred doet zijn verhaal

Op Instagram plaatst hij een 14 minuten durende video, waarin hij uitleg geeft. Hierbij schrijft hij: “Lieve allemaal, hierbij doe ik eenmalig mijn verhaal. Om uitleg te geven wat er echt is gebeurd. Maar ook om de mensen die dit is overkomen een hart onder de riem te steken. Neem iemand in vertrouwen in je omgeving. Maak met diegene een plan. En je kunt altijd contact opnemen met www.fier.nl”.