Fred van Leer geeft zichzelf volledig bloot in eigen docuserie

Fred van Leer krijgt een eigen docuserie. In de 3-delige serie Fred: het andere gezicht laat hij zien dat er meer schuilgaat achter al die glitter en glamour.

Fred deelt het leuke nieuwtje op Instagram en schrijft: “Ik ben een jaar lang gevolgd en in dat jaar zijn er vele hoogtepunten geweest maar ook vele dieptepunten. Jullie gaan een andere kant van mij zien en dat is voor mij heel spannend.” Fred geeft toe dat de docu een heel intiem en eerlijk portret is geworden.

Advertentie

Keerzijde

Fred heeft een kleding- en kerstballenlijn, maakt televisieprogramma’s, heeft een boek uitgebracht en is ook nog eens een ware hit op social media. Maar er zit helaas ook een keerzijde aan al die successen en daarover vertelt hij in zijn documentaire. In de documentaire kun je zien dat Fred nooit stilzit. Hij is 24/7 bezig en houdt van succes. Maar dat succes is ook verslavend waardoor hij altijd in conflict is met zichzelf. Een gevecht tussen de vrolijke, extraverte en energieke Fred en de rustige, introverte en emotionele Fred. Verder praat hij in de serie ook open over zijn jeugd en zijn onzekerheden.