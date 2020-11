Fred van Leer heeft voor het eerst weer van zich laten horen op social media, sinds naar buiten kwam dat de stylist in het ziekenhuis opgenomen werd.

Op Instagram deelt hij een briefje met een mooie quote erop. Dit briefje kreeg hij van een verpleegkundige.

“Ben zo geraakt door dit briefje dat ik kreeg van de allerliefste verpleegkundige in het ziekenhuis. Dit geeft mij zoveel kracht, net als alle ongelofelijk veel lieve reacties die ik heb gekregen. Ik kan helaas niet iedereen persoonlijk bedanken. Dank jullie wel uit de grond van mijn hart”, schrijft Fred bij de foto.

Briefje

“Never forget, God gives his toughest battles to his strongest soldiers!”, staat geschreven op het briefje van de verpleegkundige. Fred werd afgelopen zondag opgenomen in het ziekenhuis. Wat er precies met zijn gezondheid aan de hand is, is niet bekend.

Rust nodig

Maandag liet zijn management weten dat de stylist uit het ziekenhuis is ontslagen en dat hij is vertrokken naar een onbekende locatie om bij te komen. Eind vorige week kondigde Fred al aan dat hij even van de radar zou verdwijnen nadat er een seksvideo van hem uitlekte.

Fred van Leer: “Ik heb nog nooit een modeblunder gemaakt”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress