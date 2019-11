Fred van Leer lijdt ondraaglijke pijn: "Ziekenhuis heeft me schandalig geholpen"

Afgelopen zaterdag werd stylist Fred van Leer in het ziekenhuis opgenomen. Hij had intense pijn en dit bleek een ontsteking in zijn schouder te zijn. Hij mocht dezelfde dag nog naar huis, maar nu is het weer raak. Hij ligt weer in het ziekenhuis en moet 2 dagen blijven.

Op Instagram plaatst Fred een video waarin hij zijn volgers een update geeft.

Advertentie

Ondraaglijke pijn

“Nou lieve mensen, even een kleine update. Ik lig inderdaad wéér in het ziekenhuis. Vandaag opgenomen, ik moet hier waarschijnlijk 2 dagen blijven. De pijn is ondraaglijk. Ik ben afgelopen 3 dagen in het ziekenhuis geweest, eentje in Rotterdam waarvan ik de naam niet eens zal noemen, maar die hebben me schandalig geholpen. Uiteindelijk zijn ze achter de oorzaak gekomen en snappen ze dat ik extreem veel pijn heb.”

Operatie

Met een operatie voor de boeg ziet de stylist het alweer iets positiever in: “Morgen word ik geopereerd en dan hoop ik dat alles beter gaat. Ik heb een fantastisch knappe zuster, wat al helpt. Ik heb een infuus, dat hopelijk ook gaat helpen.”

Dankwoord

Hij eindigt zijn video met een dankwoord: “Ik wil jullie allemaal bedanken voor de lieve berichten. Het slaat helemaal nergens op, zoveel lieve berichten heb ik gekregen, ik kan ze niet eens allemaal lezen en beantwoorden. Maar dankjulliewel!”

Dit bericht bekijken op Instagram 🙏🏻❤️ Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 25 Nov 2019 om 8:10 (PST)

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Instagram. Beeld: ANP