Fred van Leer heeft een missie: de zusjes Maywood bij elkaar brengen

Stylist Fred van Leer is groot fan van Maywood. Vooral het nummer Rio vindt hij geweldig. Al 5 jaar lang bellen de radio-dj’s van Qmusic hem wekelijks en in al die jaren zijn er een heleboel Maywood-nummers voorbijgekomen.

Nu belt Fred Mattie en Marieke van Qmusic op met een speciaal verzoek. Hij legt uit: “Jullie moeten mij even ergens mee helpen. Kijk, ik sta volgend jaar in Ahoy. Dat is hartstikke leuk en het gaat hartstikke goed. Een duo mag natuurlijk niet ontbreken. Wij draaien al 5 jaar lang Maywood. Maar die twee zijn niet meer zo heel gezellig met elkaar…” “Nee”, zegt Mattie, “die zijn inderdaad niet zo goed uit elkaar gegaan.”

Reünie

Fred vervolgt: “We moeten er gewoon voor zorgen dat die meiden samen bij mij in Ahoy staan.” Mattie vindt het een goed plan: “Nou Fred, we kunnen toch best een challenge aangaan? We hebben nu nog 1 jaar om die zusjes weer bij elkaar te krijgen. We gaan gewoon alles aan het werk zetten om te kijken of er een reünie kan komen.” Fred denkt dat dit voor Mattie en Marieke geen probleem zou moeten zijn. Ze richten huizen in, organiseren bruiloften, deze klus moeten ze ook wel kunnen klaren. Marieke sluit af met een oproep: “Ben je Maywood of ken je Maywood? Meld je bij dit radioprogramma.”

Verwarring

Een volger van Fred denkt een grappige verwarring te zien bij Mattie en Marieke. Toen Fred zei: “Een duo mag natuurlijk niet ontbreken”, leek het alsof Mattie en Marieke dachten dat het om henzelf ging. De volger schrijft: “Ik dacht dat je Mattie en Marieke wilde uitnodigen. Aan hun reactie te zien, dachten zij dat ook.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP