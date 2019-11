Fred van Leer bijt van zich af na negatieve column Aaf Brandt Corstius

Afgelopen week is Fred van Leer vanwege een pijnlijke ontsteking geopereerd aan zijn schouder. Hij deelde alles met zijn fans, tot grote spijt van Aaf Brandt Corstius.

“Soms kun je wel verlángen naar een mediastop van Fred van Leer”, schrijft ze in de Volkskrant. Fred is niet gediend van haar negatieve column en bijt flink van zich af.

Kantje boord

Fred werd vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij moest namelijk onder het mes vanwege een ontsteking in z’n schouder. De operatie is goed verlopen, maar op Instagram laat de stylist weten dat het bijna kantje boord was. De operatie had geen dag later moeten plaatsvinden.

2 liter pus

Om zijn volgers op de hoogte te houden en wat meer duidelijkheid te geven, deelt hij zijn verhaal op Instagram. “Voor iedereen die wil weten wat er nu precies gebeurd is, er is gisteren 2 liter pus uit mijn schouder gehaald. Hoe dat daar gekomen is laat ik even daarbuiten, maar 2 dagen later en het was een totaal andere uitkomst geweest.”

Liever niet

Voor columnist Aaf Brandt Corstius was deze update too much information. “Aan de ene kant kun je zeggen: mooi dat beroemdheden ook nieuwtjes over hun problemen met pus delen op de sociale media. Aan de andere kant kun je zeggen: liever niet”, legt ze uit in haar column. “De medische oorzaak van dit alles, daar ging Van Leer niet op in: ‘Hoe dat daar is gekomen laat ik even daarbuiten’. Maar waar hij wel op inging, was het amper ontweken noodscenario: ‘2 dagen later en het was een totaal andere uitkomst geweest!’”

Mediastop

De hele situatie deed Aaf denken aan die ene keer dat Fred van Leer een mediastop had ingelast. “Die hij na een dag alweer verbrak. Althans, dat berichtten de media toen. Want volgens Van Leer had hij helemaal geen mediastop ingelast, hij had alleen gedreigd met een mediastop. Het was allemaal heel complex.”

Woedend

Fred is woedend op Aaf. “Deze vrouw die geen idee heeft waar ze het over heeft en over mijn rug denkt heel leuk te zijn… En lees nog even je column terug van een aantal haar geleden… weet je zeker niet meer hè?”, schrijft de stylist bij een screenshot van de column in de Volkskrant. “Sorry peeps, maar dit is typisch een gevalletje de eeuwige 2 liter pus in je schouder en geen arts die je daaraan wil helpen. Kijken of je dan nog steeds zo lollig bent. En kijk eens Aaf, nu heb je echt een keer lezers! Ik zou zeggen keep it up!”

