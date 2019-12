Fred van Leer krijgt na z'n operatie eindelijk goed nieuws te horen

Fred van Leer (43) heeft 3 heftige operaties achter de rug vanwege een bacterie in zijn schouder. Maar de stylist heeft eindelijk goed te horen gekregen.

Hij mag morgen alweer naar huis. In een video op Instagram laat Fred weten dat hij daar onwijs blij mee is.

Infuus

“Lieve mensen, een kleine update. Ik heb net heel goed nieuws gehoord van de arts! Ik mag morgen naar huis”, vertelt een emotionele Fred, terwijl hij zijn gelukstranen wegslikt. “Dat wil zeggen dat de waardes van mijn bloed onwijs zijn gezakt, en dat is heel goed. Ik moet voorlopig wel nog aan het infuus thuis, maar ik mag naar huis.”

Kerst

Eerder deze week kreeg hij van de artsen te horen dat hij nog 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, maar door alle positieve veranderingen denken ze daar nu anders over. Dat Fred erg opgelucht is, is duidelijk te zien. “Ik snap niet waar het ineens vandaan komt, gisteren moest ik nog blijven. Maar ik ben met de kerst thuis.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP