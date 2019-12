Fred van Leer staat doodsangsten uit voor operatie

Fred van Leer gaat maandag opnieuw onder het mes. De stylist wordt voor de derde keer geopereerd aan een infectie aan zijn schouder. De vorige keer werd er maar liefst 2 liter pus uit zijn schouder gehaald.

En dat verliep niet bepaald pijnvrij. Daarom ziet Fred nu als een berg op tegen de operatie die hij vandaag tegemoet. “Heel bang voor wat er komen gaat”, schrijft hij op Instagram. “Je moet het nemen zoals het komt, maar die pijn… even serieus.”

‘Klinkt leuker dan het is’

Na de laatste operatie hoopte de stylist dat het met een antibioticakuur wel goed zou komen. “Ik had verwacht dat ik met antibioticatabletten naar huis zou mogen, maar ik heb helaas een PICC-lijn. Dat klinkt leuker dan het is. Het is eigenlijk een apparaat dat in je lijf zit met 24 uur per dag antibiotica”, vertelde hij eerder op Instagram.

Wel is Fred enorm dankbaar voor alle steun van zijn vrienden. “Die moeten een lintje krijgen.”

