Heftig: poging tot overval op Fred van Leer in eigen woning

Het leek weer iets beter te gaan met Fred van Leer, maar woensdagochtend vond er opnieuw een vreselijk incident plaats. Er werd een poging gedaan om de stylist te overvallen in zijn eigen woning in Rotterdam. Dat gebeurde door twee mannen die zich voordeden als medewerkers van PostNL.

De politie heeft bekendgemaakt dat de mannen hem hebben bedreigd met een vuurwapen. Er is na het incident een vuurwapen gevonden wat door medewerkers van de Forensische Opsporing veilig is gesteld. Het is volgens de politie niet duidelijk of de overvallers iets hebben meegenomen. “Het lijkt er niet op, maar dat moet nog onderzocht worden”, zegt een politiewoordvoerster tegen de Telegraaf.

Op Instagram plaatste Fred een video waarin hij vertelt dat het goed met hem gaat. “De pers schrijft dingen die niet waar zijn”, vertelt de stylist in de video. Het klopt inderdaad dat mannen verkleed als medewerkers van PostNL bij hem aan de deur stonden die een overval wilde plegen, maar Fred ligt niet in het ziekenhuis. “Ik heb geen klappen gekregen. Weet je wie wel klappen hebben gekregen? De gasten die beneden aan de trap lagen.” Fred laat verder weten dat hij aangifte gaat doen en dat hij zich sterk voelt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer)

Zware tijd

Het is een zware tijd geweest voor Fred. Het leven van de stylist stond volledig op zijn kop. Eind oktober lekte er een seksvideo uit waarop hij te zien was. Dit heeft ertoe geleid dat Fred zichzelf iets probeerde aan te doen, waarna hij in het in ziekenhuis belandde. In een video die hij deelde op zijn social media gaf hij een toelichting over hoe hij de afgelopen periode heeft ervaren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer)

Bron: RTLBoulevard. Beeld: Brunopress.