Stylist Fred van Leer opnieuw met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Vervelend nieuws voor Fred van Leer: hij ligt opnieuw in het ziekenhuis. Met spoed is hij opgenomen.

Op Instagram deelt Fred het nieuwtje met zijn fans.

Fred van Leer met spoed opgenomen in ziekenhuis

“Nou lieve mensen, jullie zien het inderdaad goed. Ik lig weer in het ziekenhuis. Het ging hartstikke goed, gisteren zijn de hechtingen eruit gegaan, alleen ’s nachts ging de wond open. Het deed heel veel pijn ineens. Ik ben de volgende dag naar de arts gegaan, MRI-scan gemaakt en foute boel”, vertelt hij in een filmpje.

Weer een schouderoperatie

Fred was aan het herstellen van een schouderoperatie. Maar het is weer mis: hij moet opnieuw geopereerd worden. Al zijn shows tot en met het einde van het jaar heeft hij moeten annuleren.

“De bacterie is heel hardnekkig en gevaarlijk en ik moet weer worden geopereerd. Dat houdt in dat ik al mijn optredens moet afzeggen, de aankomende twee weken. En daar baal ik natuurlijk vreselijk van want ik wil niemand teleurstellen, maar het belangrijkste is dat ik weer beter word. Daarna zien we wel. Het komt allemaal goed”, vervolgt de stylist.

Bron: Instagram. Beeld: ANP