Fred van Leer weer thuis na ziekenhuisopname: "Intens blij"

Fred van Leer is intens blij. Hij is eindelijk weer thuis na z’n ziekenhuisopname. De stylist moest vanwege een ontsteking geopereerd worden aan z’n schouder.

“Intens gelukkig om weer thuis te zijn”, schrijft Fred op Instagram bij een foto van z’n eigen woonkamer.

Kantje boord

Fred werd vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij moest namelijk onder het mes vanwege een ontsteking in z’n schouder. De operatie is goed verlopen, maar op Instagram liet de stylist weten dat het bijna kantje boord was. De operatie had geen dag later moeten plaatsvinden.

2 liter pus

“Voor iedereen die wil weten wat er nu precies gebeurd is, er is gisteren 2 liter pus uit mijn schouder gehaald. Hoe dat daar gekomen is laat ik even daarbuiten, maar 2 dagen later en het was een totaal andere uitkomst geweest.” De operatie gooide wel wat roet in het eten van de theatertournee van Fred. Hij moest meerdere shows verzetten, maar hij hoopt woensdag weer op het podium te staan.

Bron: Instagram. Beeld: ANP