Fred van Leer zet zijn steun en toeverlaat in het zonnetje

Fred van Leer is sinds 26 juni van een heel andere kant te zien in zijn eigen docuserie Fred: het andere gezicht, dat te zien is op Videoland. Hierin geeft de bekende Nederlander zich volledig bloot. In de serie is ook te zien dat er slechts een handjevol mensen in zijn leven zijn waar hij dag en nacht op kan rekenen.

Eén van deze mensen is zijn manager Conny, zijn steun en toeverlaat.

Advertentie

Steun en toeverlaat

Op Instagram deelt Fred een “zeldzame foto” van zichzelf met zijn manager Conny. Hij schrijft erbij dat ze al 14 jaar samen zijn en dat hij ontzettend dankbaar voor haar is. Want hoewel er veel gebeurt in het leven van Fred, zal Conny altijd aan zijn zijde staan.